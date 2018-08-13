ИА «Ореанда-Новости». Во время встречи с жителями Саратова председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в эффективности государственных пенсий и не исключил её отмену в будущем, так как существует дефицит в бюджете.



О том, что будущее государственных пенсий находится под вопросом, депутат Вячеслав Володин заявил саратовцам, видеозапись данной речи опубликовало местное издание FreeNews Volga.

С его слов, в пенсионном бюджете «вот такая дыра», которую пытаются заполнить из бюджета страны. Он заявил это, отвечая на вопрос одной из присутствующих на беседе женщины. Она пожаловалась на низкую пенсию и подняла вопрос пенсионной реформы, отметив, что в случае принятия пенсионного закона люди её возраста и их внуки до пенсии просто не доживут. После её речи в зале зааплодировали, пишет FreeNews Volga

Володин в свою очередь шуточно парировал её слова тем, что для увеличения срока жизни нужно посещать спортплощадки, а затем и вовсе заявил:

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», – заявил председатель Госдумы.

Напомним, ранее Володин сообщал, что в Госдуме запланированы слушания по пенсионной реформе на 21 августа, а приём поправок в данный законопроект завершится 24 сентября.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представляя законопроект в Госдуме, говорил, что все средства, полученные от повышения пенсионного возраста, пойдут на увеличение пенсий неработающим пенсионерам.

Власти России рассчитали, что благодаря повышению пенсионного возраста пенсии россиян будут расти в среднем на 1 тысячу рублей в год. То есть в 2019 году размер пенсии должен превысить 15 тысяч рублей, в то время, как средняя пенсия по старости на 1 января текущего года составляла 14,2 тыс. рублей. ​Но при этом прибавка каждому пенсионеру рассчитываться будет индивидуально.

«То есть будет реальный рост пенсий такой, которого никогда не было в истории Российской Федерации», — заявлял Топилин.