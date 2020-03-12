К тому же, сложила с себя полномочия в знак протеста против нововведений.Она утверждает: «Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», ведь считает, что изменения в основополагающие статьи Конституции, которые вносит Владимир Путин не являются легитимными, он не имеет право управлять тремя ветвями власти.