12.03.2020, 17:42
Депутат парламента Якутии Сулустана Мыраан проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат
ИА «Ореанда-Новости». Депутат якутского Государственного Собрания Сулустана Мыраан (из партии «Справедливая Россия»), несмотря на то, большинство приняло законопроект, проголосовала против него, как сообщает. К тому же, сложила с себя полномочия в знак протеста против нововведений.
Мыраан также отмечает, что во время обсуждения проекта народным депутатам не дали высказаться. Она утверждает: «Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», ведь считает, что изменения в основополагающие статьи Конституции, которые вносит Владимир Путин не являются легитимными, он не имеет право управлять тремя ветвями власти. Сулустана Мыраан уверена, что голосование также является не легитимным.
Мыраан также отмечает, что во время обсуждения проекта народным депутатам не дали высказаться. Она утверждает: «Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», ведь считает, что изменения в основополагающие статьи Конституции, которые вносит Владимир Путин не являются легитимными, он не имеет право управлять тремя ветвями власти. Сулустана Мыраан уверена, что голосование также является не легитимным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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