ИА «Ореанда-Новости»Депутат якутского Государственного Собрания Сулустана Мыраан (из партии «Справедливая Россия»), несмотря на то, большинство приняло законопроект, проголосовала против него, как сообщает. К тому же, сложила с себя полномочия в знак протеста против нововведений.

Мыраан также отмечает, что во время обсуждения проекта народным депутатам не дали высказаться. Она утверждает: «Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», ведь считает, что изменения в основополагающие статьи Конституции, которые вносит Владимир Путин не являются легитимными, он не имеет право управлять тремя ветвями власти. Сулустана Мыраан уверена, что голосование также является не легитимным.