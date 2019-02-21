ИА «Ореанда-Новости». Депутат Владимир Сухарев лишился членства партии «Единая Россия» после того, как в соцсетях появилось видео его непристойного поведения – мужчина буянил в общественном месте и размахивал «корочками» депутата.

Владимир Сухарева занимал должность руководителя фракции «Единая Россия» в астраханской городской думе, в президиуме генерального совета «Единой России» единогласно пришли к решению исключить его из партии.

Напомним, в начале февраля 2019 года в социальных сетях депутат Карен Григорян опубликовал видеоролик, на котором Владимир Сухарев с явными признаками опьянения демонстрирует в ресторане удостоверение депутата. О том, что это был именно Сухарев, можно судить по данным из удостоверения. Охранник ресторана просит пьяного мужчину покинуть помещение, к депутату подходят сотрудники быстрого реагирования и выводят его из общепита.

Изначально президиум политического совета партии вынес Сухареву предупреждение за неэтичное поведение. Однако позже комиссия партии по этике рекомендовала исключить дебошира из партии, освободить от должности руководителя фракции в городской думе Астрахани. В связи с чем президиум проголосовал и принял единогласное решение.

Накануне стало известно, что в Дзержинске депутат Игорь Крашенинников обматерил на улице женщину из-за случившейся авто-аварии. В пабликах Дзержинска в социальных сетях появилась информация, что заместитель председателя от «Единой России» Крашенинников Машет лопатой перед женщиной и допускает в её адрес нецензурную лексику и оскорбительные выражения. В региональной партии пришли к мнению, что такое поведение недостойно депутата «Единой России». В связи с этим 22 февраля состоится заседание регионального отделения партии, где поведению дзержинского депутата будет дана правовая оценка.

В январе первый заместитель главы АО "Росгеология" Руслан Горринг лишился должности за видеозаписи игрового стрима, где он матерится, оскорбляет других игроков, рассказывает о сексуальной связи с подчинёнными и угрожает сексуальным насилием другим игрокам. Во время стрима он также рассказывал о своей должности и обязанностях.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин незамедлительно распорядился уволить Руслана Горринга и провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности.