ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы от Чувашии материально поддержат борьбу с коронавирусом в республике. Об этом решении сообщила пресс-служба главы региона.

Депутаты Госдумы России Анатолий Аксаков и Игорь Моляков приняли решение перечислить свои заработные платы в фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Чувашии. Денежные средства должны будут поступить на расчётные счета пяти медучреждений республики, в которых уже находятся заболевшие, или которые готовы в любой момент принять заразившихся инфекцией.

Средства будут направлены на материально-техническое оснащение или покупку индивидуальных средств защиты для врачей. Данное решение каждая больница примет самостоятельно.

На данный момент в Чувашии зарегистрировано 79 заразившихся коронавирусом, двое из которых выздоровели и были выписаны из больницы.