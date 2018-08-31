ИА «Ореанда-Новости». Рудольф Джулиани, адвокат Дональда Трампа, направил письмо румынскому президенту, в котором высказывал беспокойство по поводу ситуации коррупцией и злоупотреблениями со стороны правоохранительных органов в Румынии.

Письмо привлекло внимание Госдепартамента Соединённых Штатов. Ведомство задалось вопросом, по каким причинам лицо, представляющее интересы главы государства, продолжает вести работу с иностранными клиентами. К тому же идеи, высказанные адвокатом по ситуации в Румынии, по многим позициям противоречат официальной риторике Вашингтона.

Джулиани критиковал Национальное управление по борьбе с коррупцией, утверждая, что ведомство злоупотребляет полномочиями, приводя в пример запугивание судей, адвокатов и свидетелей, противоречащую конституции «прослушку» телефонов, пытки свидетелей и проведение судебных процессов ненадлежащим образом.

В письме также говорится о «секретных протоколах» за подписью государственных учреждений и румынской разведывательной службой. Джулиани призывал изучить эти протоколы, их влияние на Генеральную прокуратуру и судей в стране и сформировать для этого независимую комиссию международных судей и экспертов по правовым вопросам.

Он уделил внимание ряду чиновников, которые, по его мнению, были несправедливо осуждены за коррупцию.

Джулиани подчеркивает, что осознает важность борьбы с коррупцией, однако призывает румынские власти прекратить «совершаемое под предлогом правоприменения» нанесение ущерба верховенству закона в стране.

Однако, критика со стороны адвоката Трампа существенно расходится с официальной позицией Госдепартамента США. В комментарии к письму подчеркивалось, что Америку вполне устраивают действия руководства Румынии.

Важно отметить, что отношения с Румынией для Вашингтона очень значимы, потому что эта страна является важным элементом «противоракетного щита» Соединённых Штатов в Восточной Европе.

Когда к адвокату обратились за разъяснениями, он ответил коротко и ясно: «Они мне заплатили». При этом Джулиани отказался уточнять, какую именно сумму он получил за свои услуги от междунарожной консалтинговой компании, возглавляемой экс-главой ФБР Луисом Фри.