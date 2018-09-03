ИА «Ореанда-Новости». Джон Керри – известное в политических кругах лицо. В прошлом он исполнял обязанности госсекретаря Соединённых Штатов при Бараке Обаме. Керри заявил, что собирается сохранять политическую активность в период управления страной Дональдом Трампом и, возможно, даже рискнёт поучаствовать в предвыборной гонке за пост президента в 2020 году.

Керри в интервью, приуроченному к выпуску его книги с воспоминаниями, сказал, тем не менее, что говорить о выборах в 2020 году в настоящий момент - полное отвлечение внимания и пустая трата времени.

Некоторые эксперты считают, что, несмотря на нежелание Керри обсуждать своё участие в выборах за два года до их начала, книга, возможно, была написана «не без прицела», более того, у экс-госсекретаря есть для этого все задатки – и интеллект, и богатый политический опыт, и ораторские способности, и хорошее образование, и даже военное прошлое (он даже является обладателем высокой военной награды «Пурпурное сердце»). Однако, многие американцы могут посчитать его «не побудительным».

Опыт участия в президентских выборах у Керри уже был В 2004 году он представлял Демократическую партию Соединённых Штатов, чтобы побороться с президентом США Джорджем Бушем-младшим, который выдвигался на второй срок. Несмотря на то что популярность Буша упала в связи с иракской кампанией, Керри проиграл ему, хоть и с минимальной разницей - действующий президент получил почти 51% избирателей, в то время как Керри чуть более 48% голосов.

Заняв должность госсекретарем в администрации Обамы, Керри стал выступать за развитие дипломатических отношений с Россией. Он и его российский коллега Сергей Лавров вели диалог по Сирии и подошли к подписанию соглашения. В числе прочего оно подразумевало совместные действия против террористов в Сирии, однако согласовать его так не удалось. Как замечали российские дипломат, в своих усилиях Керри не находил поддержки у Пентагона. Одним из его главных дипломатических успехов Керри на своем посту - заключение ядерной сделки с Ираном, которая впоследствии была разрушена президентом Трампом.