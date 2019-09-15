ИА «Ореанда-Новости» Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Великобритании сообщило, что премьер-министр Борис Джонсон собирается проигнорировать новый закон, одобренный королевой Елизаветой II, который призван помешать выйти из Европейского союза (ЕС) без каких-либо сделок.

В соответствии с новым законом, в случае если 19 октября (спустя 2 дня после саммита ЕС) у Великобритании не будет нового соглашения с Союзом, премьер-министр будет обязан попросить Брюссель об очередном переносе срока выхода из ЕС с 31 октября 2019 года на 31 января 2020-го.

В публикации Bloomberg указывается, что перед предстоящей встречей Джонсона с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером глава британского правительства принял решение придерживаться «жёсткого» плана и не просить более об отсрочке выхода королевства из международного объединения.