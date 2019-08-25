ИА «Ореанда-Новости» Газета The Mail on Sunday сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность отказаться платить Европейскому (ЕС) союзу 37 миллиардов долларов отступных при реализации «жёсткого» сценария выхода страны из объединения, то есть без сделки. Политик намерен предупредить об этом своих коллег на саммите «Большой семёрки».

Прежнее правительство Терезы Мэй согласовало с ЕС сумму отступных – 39 миллиардов фунтов стерлингов (48 миллиардов долларов США). Теперь Джонсон собирается уменьшить её до 9 миллиардов фунтов (11 миллиардов долларов) из-за отсутствия соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Представители ЕС назвали неприемлемым предложение Джонсона об исключении из новой сделки так называемого механизма бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (территория Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).