ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает сведения, изложенные в публикации газеты The Sunday Times, которая сообщила, что правительство намерено значительно сократить численность вооружённых сил.

«Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооружённых сил, мы сохраним их численность», – заявил политик, выступая в городе Телфорд (графство Шропшир). «Мы увеличиваем финансирование наших вооружённых сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2 % расходов», – добавил глава правительства. Он также проинформировал общественность о намерении в течение ближайших 5 лет увеличивать оборонные расходы на 0,5 % в год сверх инфляции.

Помимо планов о сокращении численности армии The Sunday Times писала о возможности передачи одного из британских авианосцев в аренду американским военным.