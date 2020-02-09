ИА «Ореанда-Новости». Для осужденных с тяжёлыми заболеваниями установят новые сроки заключения

Для осужденных с тяжёлыми формами заболеваний утверждены новые правила освидетельствования. Постановление правительства РФ №54 от 2004 года «О медосвидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению в связи с болезнью» получило существенные изменения, касающиеся сроков заключения.

Совсем скоро в законную силу вступят новые правила, по которым осужденные с тяжёлыми заболеваниями смогут освободиться раньше с мест заключения. Впервые для больных, например, СПИДом, будет установлен специальный срок лишения свободы. Сейчас же зачастую такие заключенные умирают в камерах, не дождавшись окончания срока.

По данным фонда «Русь сидящая», эти изменения могут коснуться более 20 тыс. осужденных. Единственное беспокойство вызывает нехватка времени и медучреждений для исполнения принятых изменений.