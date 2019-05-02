ИА «Ореанда-Новости». Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады Украины, призвал нового президента Владимира Зеленского 2 мая приехать в Одессу и извиниться за действия предыдущего президента Петра Порошенко, встав на колени перед Домом профсоюзов, где в 2014 году погибли 48 человек, что и стало причиной раскола в стране. Это предложение политик написал на своей странице в Facebook.

По мнению Журавко, именно 2 мая 2014 года «горело будущее Украины», поэтому если новый руководитель хочет воссоединения страны, он обязан 2 мая приехать в Одессу, чтобы возложить там цветы. Но делаться это должно «не для красивого кадра», Зеленскому нужно от лица всей власти покаяться за содеянное своим предшественником, встав при этом на колени. По мнению экс-депутата, Зеленский должен начать расследование, чтобы найти виновников того ужаса и наказать его по всей строгости закона.

В 2014 году в Одессе после государственного переворота в качестве протеста активисты «антимайдана» разбили палаточный городок. 2 мая между ними, радикалами Евромайдана и футбольными ультрас начались потасовки, которые закончились поджогом Дома профсоюзов, где укрылись сторонники «антимайдана». Радикалы Евромайдана открыли огонь по тем, кто пытался бежать и горящего здания Дома профсоюзов, по итогу погибли 48 человек и более 250 пострадали.