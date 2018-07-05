



ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закрытый указ о награждении Золотой звездой Героя России бывшего генерального директора компании «Росатом» Сергея Кириенко, а ныне первого заместителя главы администрации президента. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник, близкий Кремлю.

По словам источника, президент таким образом оценил достижения Сергея Кириенко в оборонном секторе. Что конкретно сделал Сергей Владиленович для развития оборонного комплекса офоциально пока не сообщается, но источник утверждает, что первый заместитель главы администрации президента внёс огромный вклад в развитие атомной отрасли в свою бытность генеральным директором компании «Росатом». Кириенко возглавлял «Росатом» 11 лет – с 2005 по 2016 года, а до этого являлся руководителем Федерального агентства по атомной энергии. Когда Кириенко руководил «Росатомом», корпорация привлекалась к испытаниям ядерной ракеты «Буревестник». Средства массовой информации сообщают, что вкладом в развитие оборонного комплекса России в Кремле также посчитали работу Сергея Кириенко в качестве заместителя министра обороны, когда под его кураторством проводилась закупка и разработка вооружений.





Также президент оценил вклад в развитие атомной энергетики и Юрия Борисова, бывшего заместителя министра обороны. Сейчас Борисов занимает кресло вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу.





Известно также, что Владимир Путин хвалил работу Сергея Кириенко во время предвыборной кампании президента - на мартовских выборах 2018 года Владимир Путин набрал более 70 % голосов избирателей. Однако источник не подтверждает, что звезда Героя России Сергею Кириенко была присвоена по этим причинам. Пресс-секретарь президента пока никак не прокомментировал данную информацию.





Напомним, что Золотой звездой Героя России награждают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Государственная награда присваивается в соответствии законом Российской Федерации, принятым в 1992 году.



Государственная корпорация «Росатом» входит в число лидеров мировой атомной промышленности и обеспечивает ядерную безопасность страны, а также развитие науки в этой области.