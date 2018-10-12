ИА «Ореанда-Новости». Экс-лидер Консервативной партии и бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в интервью прессе заявил о том, что, судя по всему, Россия и далее планирует подрывать международные границы и стабильность.

На его взгляд, самой серьёзной мировой проблемой является степень вмешательства России во внутренние процессы все большего количества стран Южной и Восточной Европы.

Хейг заявляет, что все действия России предумышленно строят внутренние процессы все большего количества стран Южной и Восточной Европы с расчётом на то, чтобы избежать добровольного демократического процесса в странах с участием Запада, по словам бывшего министра, особенно ярко это выражается в отношении маленьких государств. Британский политик отмечает, что, к большому сожалению, этот «гибельный процесс русификации Европы» никто не в силах остановить.

В качестве особенно яркого примера экс-глава британского МИДа приводит случай, произошедший в 2016 году – в Черногории с участием российской стороны был предотвращён государственный переворот, направленный против вступления Черногории в блок НАТО.

Помимо участия в этом эпизоде, бывший глава британского МИДа приписывает России ещё один, но уже в Македонии – в стране проводился референдум, на котором поднимался вопрос о смене названия страны для дальнейшего присоединения к НАТО. Однако результаты референдума не были засчитаны, потому что явка населения была слишком низкой и, по словам Хейга, наблюдались усилия по подавлению явки через поддельные новости и поддельные аккаунты в социальных сетях.

Бывший британский министр считает, что со стороны России и дальше будут наблюдаться подобные действия, которые не будут приносить иных последствий кроме ухудшения отношений между странами и будут только препятствовать стабильному будущему стран в рамках западной модели.

Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже не раз заявлял, что Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела, «тем более в избирательные процессы других стран».