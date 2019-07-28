ИА «Ореанда-Новости». Григорий Куксин - глава пожарного проекта Гринпис России, отметил, что таких территорий охвата лесными пожарами в Сибири можно было избежать, если были бы выполнены своевременные действия. Как рассказал эксперт, власти решили не ликвидировать очаги пожара, когда они были не такими большими.

"На ранних этапах было решено, что потушить эти пожары экономически невыгодно: нет денежных средств, мало людей, технологии, и пусть леса горят. Но огонь, если он не гаснет, начинает расти", - сказал эксперт.

По мнению эксперта, размеры контрольных зон должны быть уменьшены. "Сейчас контрольные зоны распределены неправильно. В некоторых местах они даже получили поселения. То есть мы не можем потушить там пожары, но люди могут там жить. Или, например, зоны заготовки попали в зоны контроля. Оказывается, мы можем собирать там лес, но не можем его погасить. Конечно, к концу этого года необходимо будет пересмотреть количество таких зон, их объёмы и правила принятия решений. Теперь осталось дождаться дождей", - сказал Григорий Куксин.

По словам эксперта, согласно результатам проведённого дистанционного мониторинга (форма 4-ISDM) площадь активных лесных пожаров сейчас составляет 2 миллиона 740 тысяч гектаров. С начала года общая пожаров лесных массивов составляет более 11 миллионов гектаров.