ИА «Ореанда-Новости». Пётр Порошенко, президент Украины, заявило о своём намерении выдвинуть России иск за причинение ущерба на Донбассе. Для этого он обратился в Кабинет министров, попросив создать с этой целью специальный межведомственный орган. Заявления Порошенко прокомментировали политологи, высказав мнение, с чем может быть связана такая неотложная инициатива.



В своём аккаунте Facebook президент Украины, заявил, что за «нанесённый ущерб в Донбассе» Киеву необходимо выдвинуть иск России. Со слов Порошенко, власти страны не должны ждать «ни минуты» и составить претензии. С этой целью он написал в Кабмин Украины, попросив «принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа».

Новому ведомству необходимо будет составить «консолидированные претензии» к Российской Федерации. Также он отметил, что создание такого органа предусматривается законом о реинтеграции Донбасса, который был принят в январе.

Напомним, ранее власти Киева писали в различные международные судебные инстанции, в том числе в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека. Везде Украина выдвигала иски против России, требуя возместить ущерб за Крым и потерянное там имущество.

Заявления Порошенко оценил Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Своё мнение он озвучил в эфире радио Sputnik. По мнению Ищенко, от исков Киева к России никакого результата не будет, поэтому Украина может продолжать это делать и дальше.

– Это заявление чисто для внутреннего потребления, – сказал политолог, отметив, что у Порошенко в скором времени начинается предвыборная компания.

Выборы президента на Украине запланированы на 2019 год.

– Ему надо как-то шевелиться, суетиться. Вот он и делает подобного рода заявления. Киев и дальше может подавать иски – хоть в «Спортлото», хоть куда угодно, – считает Ищенко.

По мнению политолога, Порошенко делает это с целью «показать себя внутри страны», это никому не интересно больше, но внутри страны «это сойдет».