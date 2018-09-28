ИА «Ореанда-Новости». Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, как на июльском саммите НАТО в Брюсселе ему и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось единым фронтом отстаивать поставки российской компании «Газпром» перед президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Такое единодушие стало сигналом для Вашингтона о том, что страны Европы не рвутся переходить на американский сжиженный природный газ, а для России – что новые газотранспортные проекты укрепляют свои позиции.

О предметном диалоге с американским лидером президент Турции рассказал на борту самолёта по пути в Германию.

По словам Эрдогана, Трамп заявил всем участникам, что они кормят Россию, и в первую очередь именно германия даёт ей слишком много денег, но Турцию вежливо не упомянул. Однако, глава Турции сам сказал, что около 50% природного газа страна получает из России и если прекратить эти поставки, то граждане просто-напросто замёрзнут зимой. В ответ на замечание президента США, канцлер ФРГ отметила, что доля российского газа в общем объёме потреблённого составляет 38% и она тоже не может допустить, чтобы е народ мёрз в отопительный сезон.

По факту, немцы в настоящий момент ревностно отстаивают не столько даже права на российский газ, сколько собственную экономическую независимость от американского диктата. Российский газ не только обогревает европейцев в холодный период, но и способствует сохранению конкурентоспособной стоимости на свою продукцию. Российский газ сейчас замещает собой энергоносители, которые понадобились после того, как Германия отказалась от эксплуатации атомных станций.

Совершенно очевидно, что для американцев перспектива завоевать рынок сбыта для собственного СПГ и снизить при этом потенциал европейской экономики очень заманчива. Но чтобы этого добиться, необходим переход на сжиженный природный газ – чей бы он ни был, он всё равно существенно увеличит себестоимость европейского экспорта. Ради такой цели все средства хороши – и санкции против всех, и давление на союзников.

Мир как-то не очень торопится прогибаться под Штаты: об этом свидетельствуют создание Евросоюзом механизма обхода американских санкций против Ирана, продолжение строительства «Северного потока — 2», покупка Индией у России комплексов С-400 и многие другие факты.