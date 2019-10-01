ИА «Ореанда-Новости» Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если не удастся достичь договорённости с властями США о создании зоны безопасности на северных территориях Сирии, Анкара самостоятельно сделает это.

Турецкий лидер отметил, времени на ожидание более не остаётся. «Если мы не достигнем никакого результата (в переговорах с американцами. – Ред.), то у нас не останется другого выбора», – сказал он.

Эрдоган сообщил, что в зоне шириной 30 километров планируется расселить 2 миллиона сирийских беженцев. «Мы пойдём своим собственным путём и уже начали делать некоторые шаги», – подчеркнул политик. «Повесив на нас груз беженцев, Турцию пытаются поставить на колени, но мы не та страна, на которой можно опробовать сценарии. Мы сказали, что эти игры закончились…», – добавил президент Турции.

Эрдоган также рассказал, что турецкие власти провели соответствующую подготовку: определили места для поселений для беженцев, подсчитали предполагаемые расходы и так далее. «Как только мы очистим эту территорию от террористов, начнём работу совместно с международным сообществом», – заверил президент.