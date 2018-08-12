ИА «Ореанда-Новости». Евросоюз направо и налево гордо кричал о том, что готов противостоять американским санкциям в отношении Ирана, но на самом деле европейские компании поставлены в безвыходное положение и просто вынуждены подчиняться условиям Вашингтона, чтобы не утратить доступ к американскому рынку – такую потерю не может себе позволить ни одна компания.

Многие западные СМИ сходятся на том, что день за днём Дональд Трамп напоминает, что в мире существует всего одна супердержава и мифам о «многополярном мире» не суждено иметь что-то общее с реальностью. США вышли из иранской ядерной сделки, клеймят Тегеран экономическими санкциями и всё это, по мнению некоторых экспертов, перевешивает попытки остальных стран-участников иранского соглашения спасти сделку и защитить европейские предприятия в Иране.

Соединённые Штаты не встречают серьёзного сопротивления и диктуют свои условия и порядки на мировой арене. Американская юстиция безжалостно накладывает санкции на всех тех, кто нарушает американские запреты. На данный момент инструмент в руках Вашингтона выглядит следующим образом: США не ведут дела с теми, кто ведёт дела с Ираном. Об этом писал Дональд Трамп, о том же высказывался посол США в Германии, подчёркивая «так решил господин Трамп».

И инструмент работает. Уже несколько крупных европейских компаний начали выводить активы из страны, как и банки, которые не могут осуществлять операции с Ираном в долларах.

Впервые с 1996 года на такие незаконные с точки зрения международного права действия со стороны США ЕС восстановил «Блокирующий статут». Теперь компании, которые подвергнуться санкциям с американской стороны, получают исключительное право подать в европейский суд на правительство Соединённых Штатов. Однако, многие эксперты сходятся на том, что эти меры совершенно беспомощны, потому что подать иск означает вступить в настоящую войну с США, переговоры с которыми каждый раз больше напоминают беседу с пистолетом у виска.

Западные журналисты уверены, что в конечном итоге перед Америкой капитулирует не только вся Европа, но такие страны как Китай и Россия. Китаю не выгодно терять крупнейший рынок сбыта своей продукции, а Россия уже анонсировала уход компании «Лукойл».