ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем министра обороны Юнус-Бека Евкурова, который ранее возглавлял администрацию Республики Ингушетия. Ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Евкуров руководил северокавказским регионом начиная с 2008 года и вышел в отставку в конце июня. Президент поблагодарил его за проделанную работу. Глава государства признал, что, несмотря на то что в республике ещё много проблем, в последнее время в Ингушетии были достигнуты значительные успехи в сфере строительства и промышленности и что соответствующие показатели превышают средние по стране. За более чем 10 лет нахождения у власти Евкурова уровень безработицы в Ингушетии уменьшился с 52 % до 26 %.