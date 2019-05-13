ИА «Ореанда-Новости» Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан высказался по поводу главных проблем, с которыми в ближайшее время будет вынужден столкнуться избранный президент Украины Владимир Зеленский. По мнению европейского политика, это значительный государственный долг и истечение срока действия договора с Россией по газу.

Государственный долг Украины в марте 2019 года увеличился на 540 миллионов долларов. Теперь он составляет 78,78 миллиарда долларов. В текущем году Киев должен вернуть 17 миллиардов долларов кредиторам как внутри струны, так и вне её. За первые 3 месяца Украина погасила задолженность на сумму около 4,7 миллиарда долларов.

Срок действия контракта о транзите российского газа через Украину истечёт в конце 2019 года. Россия, Украина и Европейская комиссия ведут трёхсторонние переговоры по данному вопросу.