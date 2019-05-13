ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что в Европейском союзе не рассматривается вопрос о введении санкций против России в связи с решением Москвы упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых республик Донбасса. Политик отметил, что Брюссель намерен не усиливать давление на Кремль, а наоборот, изыскивать возможности для выстраивания диалога.

Глава министерства иностранных дел Румынии высказал мнение, что Украина едва ли заинтересована во введении новых антироссийских санкций, поскольку они способны создать проблемы и для самого Киева.

Ранее в пользу ужесточения санкций высказались представители Эстонии и Литвы. Литовский министр Линас Линкявичюс назвал выдачу российских паспортов жителям Донбасса «серьёзным нарушением международного права».