ИА «Ореанда-Новости» Европейская комиссия разработала правила работы с заявлениями на получение въездных виз от лица жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и направила их в страны, являющиеся членами Европейского союза.

«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам – членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», – сказано в сообщении Еврокомиссии.

Указанный документ был создан в связи с поступлением от европейских государств просьб дать рекомендации в отношении идентификации и непризнания паспортов жителей донбасских территорий, которые были получены в порядке, определённом соответствующим указом президента РФ.

Еврокомиссия указывает на то, что для того, чтобы получить шенгенскую визу, жителям Донбасса необходимо подавать заявления в консульства стран Евросоюза на Украине «независимо от проездного документа, который у них есть».