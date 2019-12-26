ИА «Ореанда-Новости». Валерий Фадеев считает многие политические партии России слабыми.

По мнению главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева, многие политические партии в стране нельзя назвать сильными. Фадеев считает, что они не могут представить избирателям идей или интересной программы, за которую можно было бы проголосовать. Об этом глава СПЧ заявил в интервью РИА Новости.

Фадеев отметил, что в России больше 50 политических партий. Их проблема в том, что абсолютно любой может зарегистрировать новую партию. Однако они не развиваются и не становятся сильнее.

Глава СПЧ подчеркнул, что дело в энергичных людях, которые и должны продвигать партии. Если нет людей «с энергетикой», значит успеха не будет.