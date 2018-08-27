ИА «Ореанда-Новости». Президент Франции, Эммануэль Макрон заявил о намерении внести предложение об усилении безопасности Евросоюза, чтобы ослабить влияние Вашингтона.

Целесообразным Макрон посчитал полностью пересмотреть отношения Франции со всеми европейскими партнёрами, в том числе и с Россией, а в частности - усилить сотрудничество с Москвой в военной сфере.

На встрече с дипломатами он несколько раз подчёркивал, что Евросоюзу пора полагаться исключительно на себя, а не вверять свою безопасность Соединённым Штатам. Пора начать обращать внимание на новые предложения и смотреть в сторону новых союзов.

Ранее похожую мысль высказывал Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он также отметил, что трансатлантическое партнёрство пора пересмотреть или переоценить трезво, критично и даже самокритично. Идея посетила немецкие власти ещё в августе, уточняя, что пересмотр отношений не означает отказ от сотрудничества и разрыв дипломатических и экономических отношений. Министр подчёркивал, что в последние годы Европа и Соединённые Штаты отдалились друг от друга и совпадение интересов и ценностей, которые служили основой для взаимоотношений на протяжении двух предыдущих поколений, начинает исчезать. И теперь главная цель политики ФРГ – создание сильной, независимой Европы. Он указал, что только в тесном сотрудничестве с Францией и другими европейскими государствами можно добиться необходимого баланса во взаимоотношениях с Соединёнными Штатами.

Встречаются сторонники идеи евроатлантизма, согласно которой стоит просто переждать это президентство и всё вновь наладится, но в МИД Германии к таким высказываниям относятся скептически. Как сказал Хайко Маас, отношения Брюсселя и Вашингтона переменились и стали немного натянутыми ещё до избрания Дональда Трампа.

1 июня этого года США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.

Впоследствии стало известно, что Евросоюз пошел на уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы не допустить торговой войны.