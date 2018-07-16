ИА «Ореанда-Новости» . Организация Business France, которая является посредником в торговле и инвестиционных вложениях между Францией и Российской Федерацией, закрывает свое представительство на территории России.

По сообщению, опубликованному на официальном сайте посольства, власти Франции приняли решение о закрытии представительства в Москве.

В дипломатической мисси Франции было объявлено, что условия для деятельности Business France на территории Российской Федерации в последние несколько месяцев резко ухудшилось. Такое высказывание связано с недавними арестами, которые были наложены на банковские счета Business France. Также с территории России были высланы некоторые сотрудники организации, включая ее директора, который имеет дипломатический паспорт. В связи с этим, власти Франции посчитали действия в отношении Business France незаконными. В подтверждение своих заявлений, французское представительство сделало ставку на то, что на момент наложения арестов они были защищены Венской конвенцией.

Как стало известно, в ходе решения вопроса о статусе Business France проводились длительные переговоры между Россией и Францией. 16 июля 2018 года поступила информация, что Российское Министерство Иностранных Дел наложило запрет на осуществление организацией своей деятельности на территории Российской Федерации. Само ведомство данную информацию не подтвердило и проводит расследование об источнике возникновения данной информации.

По сообщению сотрудников Министерства Иностранных Дел, власти Франции официально не уведомляли их о решении закрыть Службу посольства Франции, обеспечивающую работу Business France в России.

Государственная компания, которая являлась представительством по инвестициям и торговле, заявило, что намерено прекратить свою работу после того, как у нее отобрали право на ведение деятельности на территории России в рамках французского законодательства.

Официально решение о закрытии представительства Business France в России вступает в силу с 16 июля 2018 года.

Как стало известно, эта организация осуществляла свою деятельность в Российской Федерации с 2010 года. Напомним, ранее организация носила название Ubifrance.

По заявлению дипломатов, Business France будет продолжать вести деятельность в сферах торговли и инвестиций, но уже с помощью негосударственных партнеров организации.