ИА «Ореанда-Новости» Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с просьбой разъяснить, какие именно меры оно готово принять для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по дореволюционным облигациям.

Парламентарий предлагает министрам обратить внимание на права держателей облигаций, выданных Россией во второй половине XIX – начале XX века. «Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими. Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций», – сказано в запросе Веркамера.

В 1997 году был заключён двусторонний договор, в соответствии с которым Российская Федерация рассчиталась с долгами Российской империи.