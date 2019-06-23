ИА «Ореанда-Новости» В двух матчах 19-го тура чемпионата Грузии по футболу спортсмены вышли на газон в майках, на которых были написаны лозунги антироссийской направленности.

Футболисты «Торпедо» (Кутаиси) вышли на игру с клубом «Сиони» в чёрных майках, на которых было написано, что часть Грузии «оккупирована Россией». Игра проходила в городе Цхалтубо и окончилась победой торпедовцев со счётом 7:0.

Матч между футбольными клубами «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» проходил в столице Грузии. На этот раз игроки уже обеих команд были облачены в белые футболки, на которых также были нанесены надписи с протестами против «российской оккупации». Игра окончилась со счётом 1:1.