ИА «Ореанда-Новости» Россия выдвинула новые обвинения против соучредителя Hermitage Capital Уильяма Браудера и планирует возобновить усилия по его аресту. При этом искать преступника не нужно - он даже не скрывается. Но иностранные правоохранительные органы отказываются выдавать Браудера России.

Браудер, который заявил, что обвинения против него в России политически мотивированы, может столкнуться с 20 годами лишения свободы и конфискацией активов.

Что самое занимательное, Уильям Браудер был не так давно задержан полицией Мадрида и почти сразу отпущен. Причины и свои мысли о происществии он запечетлил в посте в "Твиттере".

"Хорошие новости, - пишет Браудер. - Испанская национальная полиция только что выпустила меня после того, как Генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не обращать внимание на новое российское уведомление Интерпола". По словам преступника, это будет шестой раз, когда Россия "злоупотребляет" силами Интерпола.

Российские правоохранительные органы уже семь лет гоняются за Уильямом Браудером по всему миру. Неоднократно наша сторона отправляла в Интерпол запросы на его арест, но организация эти запросы игнорировала. Браудер находится в международном розыске аж с 2011 года, что совсем не мешает ему вести полноценную жизнь, спокойно прогуливаясь по улицам разных стран.

Зачем Браудер нужен Российской Федерации? Во-первых, занимая место соучредителя и главы большого инвесторского фонда Hermitage Capital Management, он постоянно уклонялся от налогов. Т.е. не вносил в казну ни копейки, хотя зарабатывал миллионы (если не миллиарды).

Во-вторых, Браудер осуществлял незаконную деятельность, оказывая влияние на экономическую составляющую других больших компаний. Так, в 2013 году он был обвинён в незаконной покупке акций "Газпрома". Ущерб, принесённый уголовно наказуемым промыслом, составил 3 миллиарда рублей.

Срок заключения увеличивался по мере нахождения и совершения преступлений Уильяма Браудера. Общее количество лет, которое грозит экономическому преступнику, если его поймают, превысило отметку в двадцать лет. О том, какой штраф должен будет выплатить мошенник, можно только представлять.