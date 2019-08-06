ИА «Ореанда-Новости» Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что причиной вхождения Крыма в состав России стало усиление конкуренции между сверхдержавами.

В ходе выступления в Центре стратегических исследований при Викторианском университете (Новая Зеландия) политик также отметил, что последствия растущей конкуренции между крупными странами можно наблюдать в ситуациях с КНДР и Сирией, которые, по мнению Столтенберга, страдают именно из-за этой «гонки». Генсек полагает, что Россия «аннексировала» Крым и стала более напористой в своей внешней политике, накапливая военные ресурсы и обозначив своё присутствие в ближневосточном регионе. Столтенберг подчеркнул, что в такой форме конкуренция сверхдержав «подрывает» устоявшийся мировой порядок, о чём в числе прочего свидетельствует прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.