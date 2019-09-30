ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в ходе брифинга заявил, что позиция властей в отношении санкций, введённых против России, остаётся прежней. Как отметил политик, чтобы снять или хотя бы ослабить ограничения, необходимо добиться содержательного прогресса в реализации минских договорённостей по поводу конфликта на юго-востоке Украины.

«Над этим прогрессом мы пытаемся работать изо всех сил совместно с другими участниками нормандского формата», – сказал Зайберт. Он отметил, что освобождение Москвой и Киевом задержанных лиц, а также разведение сил в станице Луганская в Берлине считают «позитивными и вызывающими надежду сигналами».

Сотрудник министерства иностранных дел ФРГ Райнер Бройль напомнил в связи с этим, что в данном случае речь идёт не о собственно германских санкциях, а об ограничениях, введённых Европейским союзом. «Наша позиция ясна: минские соглашения должны быть реализованы, и не частично или отдельными пунктами, но как минские соглашения. Это наша позиция, к этому привязаны санкции, и это остаётся неизменным», – сказал дипломат.

После этих слов Зайберт заявил, что он «берёт назад слово «ослабление», что он поддерживают высказанную позицию и что «Минск должен быть реализован – содержательно и в его важных призывах». «Мы ещё очень далеки от этого», – заключил представитель правительства Германии.