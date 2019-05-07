07.05.2019, 17:06
Глава департамента ЖКХ Москвы покинул свой пост
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня стало известно, что распоряжением столичного градоначальника был снят с должности глава московского департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев. В области коммунального хозяйства 54-летний чиновник проработал с 1999 года. До 2017 года Гасангаджиев занимал пост генерального директора "Мосгаз", крупнейшей европейской компании по распределению газа. С 2017 года приступил к руководящей работе в ведомстве ЖКХ.
В документе, обнародованным на официальном сайте мэрии Москвы, говорится, что Гасангаджиев уволен с государственной службы "по собственной инициативе". Распряжение вышло 6 мая за подписью мэра Москвы Сергея Собянина.
Сегодня Собянин назначил на освобождённое Гасангаджиевым место заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Александра Соловьёва. Чиновник будет занимать эту должность в течение всего времени полномочий московского мэра. Таким образом, новый 35-летний руководитель будет ответственным за всё коммунальное хозяйство столицы.
В документе, обнародованным на официальном сайте мэрии Москвы, говорится, что Гасангаджиев уволен с государственной службы "по собственной инициативе". Распряжение вышло 6 мая за подписью мэра Москвы Сергея Собянина.
Сегодня Собянин назначил на освобождённое Гасангаджиевым место заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Александра Соловьёва. Чиновник будет занимать эту должность в течение всего времени полномочий московского мэра. Таким образом, новый 35-летний руководитель будет ответственным за всё коммунальное хозяйство столицы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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