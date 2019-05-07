В области коммунального хозяйства 54-летний чиновник проработал с 1999 года. До 2017 года Гасангаджиев занимал пост генерального директора "Мосгаз", крупнейшей европейской компании по распределению газа. С 2017 года приступил к руководящей работе в ведомстве ЖКХ.Распряжение вышло 6 мая за подписью мэра Москвы Сергея Собянина.Чиновник будет занимать эту должность в течение всего времени полномочий московского мэра. Таким образом, новый 35-летний руководитель будет ответственным за всё коммунальное хозяйство столицы.