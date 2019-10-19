ИА «Ореанда-Новости» Ким Торра, глава Женералитета Каталонии (высшего органа самоуправления автономного сообщества, включающего в себя парламент и правительство) обратился к официальному Мадриду с призывом немедленно начать переговоры по поводу сложившейся в регионе ситуации (уже на протяжении нескольких дней в Каталонии не утихают массовые беспорядки, связанные с движением за отделение сообщества от Испании).

«Мы настаиваем, чтобы председатель испанского правительства Педро Санчес уже сегодня назначил день и время, чтобы поговорить. Это его обязанность. Это крайне срочно – как никогда», – заявил Торра после встречи с мэрами городов Таррагона, Льейда и Жирона, которые поддерживают сепаратистское движение (глава столицы сообщества Барселоны Ада Колау на встречу не явилась).

Председатель Женералитета также заявил, что движение за независимость территории должно быть мирным, однако при этом власти сообщества намерены «пойти так далеко, как захочет народ Каталонии».

Ранее в Барселону прибыл глава министерства внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, он обсудил ситуацию с советником внутренних дел Женералитета Микелем Буком.