ИА «Ореанда-Новости» Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и поинтересоваться у жителей, хотят ли они вернуться под юрисдикцию Киева.

«Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад на Украину», – заявил Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24». При этом он напомнил, что решение о приглашении украинского лидера входит не в его компетенцию, а в компетенцию министерства иностранных дел России.

Глава Крыма также подчеркнул, что всем украинским политикам следует признать тот факт, что полуостров является российской территорией.

Кроме того, Аксёнов заметил, что Зеленский по-прежнему находится в образе своего персонажа из сериала «Слуга народа» и «ещё не понял, куда он попал».