ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар в ходе пресс-конференции перед встречей с государственным секретарём США Майком Помпео высказался по поводу приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Дипломат заявил, что ни у кого нет права указывать индийским властям, могут ли они покупать вооружение у России или нет. «Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, равно как не хотели бы, чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США», – сказал Джайшанкар. Политик указал на то, что признание за Нью-Дели свободы выбора – в интересах всех стран.

Соглашение о поставке российских С-400 в индийскую армию было подписано лидерами двух государств осенью 2018 года. Индия стала третьей страной после Китая и Турции, которая приняла решение закупить данные системы.