ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV рассказал о «формуле Зеленского», которая касается урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке страны.

По словам дипломата, данная формула подразумевает переход к радикальным мерам в случае, если в ближайшее время не удастся решить ряд проблем. Пристайко сказал, что «на всё про всё» у Киева осталось не больше года. «Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет 5 лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», – заявил министр.

Пристайко добавил, что «мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек… Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону». Помимо этого глава МИДа сообщил, что украинские власти собираются разрешить жителям самопровозглашённых республик приезжать на перерегистрацию, «чтобы получить несчастную пенсию», не каждые 2 месяца, а лишь один раз в год.