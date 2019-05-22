ИА «Ореанда-Новости» Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обратилась к Организации Объединённых Наций с призывом «не терпеть» присутствие России в Совете безопасности. По её словам, членство необходимо приостановить до тех пор, пока Москва «не вернётся к системе международного права».

Политик уточнила, что её заявление касается в первую очередь вывода военных с территории донбасских республик и Крыма, а также освобождения военнопленных и политических заключенных.

Помимо этого Супрун призвала Всемирную организацию здравоохранения и другие международные ассоциации отказаться от финансирования со стороны России, дабы не стать «заложниками Кремля», и поддержала идею о расширении санкций.