ИА «Ореанда-Новости». Глава Росгвардии Виктор Золотов пояснил, что приглашал блогера Алексея Навального на спортивный поединок, поэтому участвовать в телевизионных дебатах он не намерен. Однако ответить оппозиционеру Навальному он всё же собирается.



"Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся", – сообщил глава Росгвардии журналистам, когда у него поинтересовались, намерен ли он принять участие в словесной дуэли с Навальным.

Он также добавил, что вызывал блогера на спортивное соревнование, но его обвинили в том, что он собрался избить его после того, как Навальный обозвал его коррупционером. С его слов, суд решит, кто из них прав, а кто нет.

– Сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим - прав он был или нет, – заключил глава Росгвардии, добавив, что позже придумает, как ответить блогеру.

Напомним, история «дуэли» между Золотовым и Навальным началась после того, как возглавляемый Навальным «Фондом борьбы с коррупцией» опубликовал расследование, где утверждается о нарушениях в ведомстве, а Золотова там подозревают в причастности к коррупционным махинациям.

После этого Золотов записал видеообращение к Навальному, которое было опубликовано на сайте Росгвардии. В ответе Золотов пригласил блогера на дуэль на татами или ринг. При этом он заявил, что намерен сделать «сочную отбивную» из Навального. Золотов назвал утверждения о себе оскорбительными и клеветническими, потребовав сатисфакции.

Навальный не мог длительное время ответить главе Росгвардии на его требование о сатисфакции из-за того, что находился под административным арестом.

Но в четверг, 18 октября, он записал ответ, где пригласил Золотова поучаствовать в теледебатах на любом федеральном телеканале.

13 октября назначены предварительные слушания по иску крымского мясокомбината «Дружба народов» к Навальному в Арбитражном суде Москвы. Предмет и основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации «Фонда борьбы с коррупцией», посвященной закупке продуктов для Росгвардии. Там говорилось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам, существенно выше рыночных.