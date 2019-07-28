Контрадмирал проведёт в городе на Неве три дня.

Хоссейн Ханзади приехал в Санкт-Петербург субботним вечером. Основная цель его визита заключается в том, чтобы обсудить вопросы развития в области военно-морского сотрудничества с коллегами из Российской Федерации. По информации, предоставленной командующими иранскими военно-морскими силами Хоссейн Ханзади, российская сторона выступила инициатором приглашения иностранного контрадмирала. Он, в свою очередь, надеется, что результатом его пребывания на территории Северной Пальмиры станет подписание военно-морского соглашения. По словам иранского гостя, что помимо краткосрочных перспектив развития между двумя державами, главным достижением этой поездки станет обсуждение долгосрочных проектов.

Хоссейн Ханзади принял также сегодня участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня военно-морских сил. Стоит отметить, что кроме иранского командующего ВМС, в праздновании приняло участие двадцать шесть делегаций из других стран.

Напомним, что в текущем году этот праздник выпал на 28 июля. Главный государственный военно-морской парад состоялся в городе Санкт-Петербурге и Кронштадте. Сорок три корабля и катера предстали перед широкой общественностью. В церемонии празднования Дня военно-морских сил состоялся приезд лидера российской нации Владимира Путина. По информации, предоставленной пресс-службой администрации российского президента, глава государства обошёл линию парада на катере, которая выстроилась на Кронштадском рейде. Также одну из самых почётных функций – принятие главного военно-морского парада на реке Неве – исполнил также президент России Владимир Путин.