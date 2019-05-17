ИА «Ореанда-Новости» Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас достигли договорённости о сохранении членства Москвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Немецкий дипломат заявил о своей удовлетворённости в связи с данным фактом, особо отметив, что в данном случае граждане России по-прежнему смогут обращаться в Европейский суд по правам человека за защитой нарушенных прав.

Его российский коллега подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что все стороны будут придерживаться решения Комитета министров Совета Европы о равенстве делегаций, которое было принято в Хельсинки.

Следующая сессия ПАСЕ намечена на июнь. По мнению Лаврова, именно тогда должна быть поставлена точка в ситуации, когда депутаты из России не имели возможности участвовать в работе ассамблеи в качестве полноправных членов.