ИА «Ореанда-Новости» Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев покидает свой пост и переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Агентство Bloomberg сообщило, что он получит портфель министра по интеграции и макроэкономике. Советники Глазьева и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказались от комментариев по этому поводу. Представители пресс-службы ЕЭК сообщили журналистам, что окончательно утвердить кандидатуру Глазьева планируется 1 октября. Подобные утверждения входят в сферу компетенции высшего Евразийского экономического совета.

В 1992–1993 годах Глазьев занимал пост министра внешнеэкономических связей России. Затем он был депутатом Государственной думы первого, третьего и четвёртого созывов. В 2008 году политик был назначен заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. В 2012 году Глазьев стал советником российского президента.