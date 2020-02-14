ИА «Ореанда-Новости».Кремлем предложены к рассмотрению две даты для проведения всенародного голосования. Отдать голос за или против поправок к Конституции можно будет 22 и 29 апреля. Эти даты были озвучены сегодня на собрании в блоке вопросов по внутренней политике в подмосковном санатории «Сенеж».



Но многие специалисты беспокоятся, что правительство физически не успеет подготовить всё необходимое для проведения голосования к этому числу. Кто-то выразил несогласие с этой датой по причине того, что 22 апреля будет отмечается 150-летие Владимира Ленина.



Напомним, что накануне президент РФ провёл встречу, где обсуждались вопросы подготовки поправок к Конституции. На собрании и было решено, что голосование необходимо провести в рабочий день, который будет объявлен выходным.