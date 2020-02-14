ИА «Ореанда-Новости».Журналист Иван Голунов, который в прошлом году стал жертвой неправомерных действий правоохранительных органов, получил письмо с официальными извинениями прокуратуры Москвы. Учреждение принесло извинения за необоснованное уголовное преследование. Ранее журналист лично не получал каких-либо сообщений от ведомств, и узнал о том, что прокуратора признает свою вину, только из СМИ.

Голунов рассказал о получении письма в своём Telegram-канале. В документе также отмечается, что гражданин может обратиться в суд, подав иск о возмещении морального и имущественного вреда.

Напомним, 6 июня прошлого года Иван Голунов был задержан как подозреваемый в сбыте наркотиков. После того, как дело привлекло внимание общественности, были проведены повторные следственные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что наркотики журналисту были подброшены. После его признали потерпевшим, предъявив обвинения полицейским.