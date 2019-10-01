ИА «Ореанда-Новости». «Гонорар успеха» адвоката одобрен рабочей группой Госдумы.



Гонорары, о которых говорится в законопроекте — условие соглашения. В соответствии с нововведением, размер вознаграждения адвокату от доверителя зависит от оказанной им юридической помощи. Это значит, что размер получаемой адвокатами выплаты будет обусловлен результатом и качеством оказанных услуг.

Кроме того законопроект внесет изменения в нормы так называемого «крепостного права» адвокатов. Будет исключена норма, содержащая условия изменения членства в региональной палате адвокатов.

Однако возможно введение единое тестирование, проводимое с помощью единой автоматизированной информационной системы. Такое тестирование будет рассматриваться в качестве первого этапа квалификационного экзамена.