ИА «Ореанда-Новости» Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв высказал мнение, что России и США следует наладить стратегический диалог, поскольку ядерное сдерживание не защищает мир, а наоборот, подвергает его опасности. Политик указал на то, что две державы сейчас находятся «на опасном перепутье» и призвал их лидеров «остановиться и подумать».

Горбачёв сказал, что он согласен с мнением бывшего государственного секретаря США Джорджа Шульца, бывшего министра обороны США Уильяма Перри и бывшего американского сенатора Сэмюэля Нанна, которые ранее заявляли о бесполезности механизмов сдерживания в ядерной сфере при отсутствии между Вашингтоном и Москвой постоянного диалога по значимым вопросам.