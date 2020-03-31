ИА «Ореанда-Новости». Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ. Данный проект предполагает увеличение пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.

Данная мера была предложена Владимиром Путиным во время обращения к россиянам. Пособия могут быть изменены на срок до 31 декабря этого года. Кроме того в проекте учитываются районные коэффициенты, применяемые к зарплате, при исчислении пособия по временной нетрудоспособности.

Также законопроект должен освободить до октября 2020 года семьи от обязанности подавать заявление о назначении на новый срок выплат в связи с рождением ребёнка.