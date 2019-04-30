ИА «Ореанда-Новости» Итальянские журналисты сообщили об экстренной госпитализации бывшего премьер-министра страны 82-летнего Сильвио Берлускони. Причиной обращения за помощью к врачам стала острая почечная колика. Политик доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане, где ему ранее делали операцию на сердце.

30 апреля Берлускони планировал выступить на мероприятии в поддержку кандидатов в Европейский парламент от его партии «Вперёд, Италия». Лица из окружения политика сообщили, что после всех проверок он прибудет на пресс-конференцию.

Недавно Берлускони прошёл плановое медицинское обследование. Опасных заболеваний выявлено не было.