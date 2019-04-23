ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении принять участие в выборах в Верховную раду, которые назначены на осень 2019 года. Глава правительства сообщил, что он выступит в составе «политической силы, которая будет с хорошей репутацией» и что для выборов будет организована «сила единомышленников». «Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять», – подчеркнул он.

Гройсман также указал на то, что, прежде чем наступит срок выборов в парламент Украины, следовало бы 0изменить избирательную систему. По его мнению, существует вероятность назначения досрочных выборов в Раду, в которых он также планирует участвовать. Если закон о выборах не будет изменен, отметил премьер-министр, уже через несколько месяцев состав депутатского корпуса станет «разочарованием».