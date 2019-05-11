ИА «Ореанда-Новости». Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.

Грызлов отметил, что референдумы Луганска и Донецка стали «ответом на вооружённый переворот, на подъём неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью». Таким образом люди ответили на нарушение своих прав и агрессию со стороны запада. Он считает, что последующие события на Украине подтверждают основание жителей Донбасса для своего решения.

Полпред РФ считает, что Донбасс сейчас получает от Киева лишь агрессию и блокаду, а также угрозы и требования сдаться, поэтому «никакой капитуляции не будет и быть не может», заявил Грызлов.

Он заметил, что украинские власти сами подписали правовые документы Минского соглашения.