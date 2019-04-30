ИА «Ореанда-Новости» Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо в одной из социальных сетей заявил о начале заключительного этапа операции «Свобода». «Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными воинскими соединениями наших Вооружённых сил, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», – говорится в сообщении. Политик уверен, что армия Венесуэлы «приняла верное решение» и что конец узурпации необратим.

Ранее Гуайдо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, объявил, что 1 мая в стране пройдёт «самая многочисленная в истории» акция протеста. Он сообщил, что его сторонники намерены выдвинуть требования о создании переходного правительства и организации свободных выборов.