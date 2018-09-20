ИА «Ореанда-Новости». В Приморье избирательный комитет признал недействительными результаты второго тура выборов на пост губернатора региона. Избирком последовал рекомендациям ЦИК.



Сообщается, что в четверг в избиркоме Приморья состоялось заседание, где 12 членов избиркома поддержали идею признать недействительными результаты второго тур выборов. Против высказался лишь один член комитета.

Результаты выборов признали недействительными из-за «невозможности достоверности определения результатов волеизъявления избирателей», это следует из слов председателя избирательной комиссии Татьяны Гладких.

«На фоне поступивших сведений о нарушениях законодательства и с учетом минимального разрыва голосов, поданных за двух кандидатов, абсолютно исключает доверие к итогам голосования, которые зафиксированы избирательной комиссией Приморского края», – сказала председатель.

Новые выборы должны состоятся не позднее, чем 16 декабря. Дату повторного голосования должны постановить в местном парламенте.

Напомним, накануне Элла Памфилова, председатель Центризбиркома, рекомендовала признать результаты недействительными из-за многочисленных нарушений.

По результатам подсчёта всех бюллетеней победу в выборах одержал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») – он набрал 49,55 процентов голосов. Его основной соперник Андрей Ищенко от КПРФ получил 48,06 процентов голосов избирателей.

Ищенко и Тарасенка выдвинули обоюдные обвинения в отношении друг друга в фальсификациях во втором туре и подали жалобы о нарушениях в Центризбирком.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что комиссия выявила во втором туре выборов случаи подкупа избирателей и вбросов бюллетеней.

Избирательная комиссия Приморья получила более 200 жалоб и обращений после второго тура выборов главы региона.

Из них 115 жалоб касались нарушений в ходе голосования – подкупы и подвозы избирателей. Указанные обращения были незамедлительно направлены для проведения проверки. В настоящее время информации об окончании проверок не поступало. Избирательная комиссия Приморского края в четверг решила передать в УМВД материалы по более чем 200 жалобам.